13 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması

F.Bahçe'de sakatlık şoku!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 Giriş Tarihi: 12.02.2019

, maçında sakatlanan 'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı ile Zenit arasında Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak maç öncesi Sarı Lacivertli kulüpte sakatlık şoku yaşanıyor.

karşılaşmasında sakatlanan , Konyaspor maçında oynayamayacak. Beşiktaş derbisinde de yıldız futbolcunun yetişmeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Mehmet Ekici'nin maçında sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu, geçmeyen ağrıları neticesinde bugün yapılan MR tetkiklerinde kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edilip, tedavisine başlanmıştır.

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