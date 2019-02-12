Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması

Fenerbahçe, Kayserispor maçında sakatlanan Mehmet Ekici'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı Fenerbahçe ile Zenit arasında Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak maç öncesi Sarı Lacivertli kulüpte sakatlık şoku yaşanıyor.

Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Mehmet Ekici, Konyaspor maçında oynayamayacak. Beşiktaş derbisinde de yıldız futbolcunun yetişmeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Mehmet Ekici'nin Kayseri maçında sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu, geçmeyen ağrıları neticesinde bugün yapılan MR tetkiklerinde kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edilip, tedavisine başlanmıştır.