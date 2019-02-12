13 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Terim şampiyonluk için kolları sıvadı

Terim şampiyonluk için kolları sıvadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.02.2019

Evinde müthiş bir form yakalayan ve son 3 maçı 13 gol atarak kazanan Aslan gözünü deplasmanlara dikti... Terim aynı dinamik ve hırslı futbolun dış sahada da sergilenmesi için analiz ekibiyle birlikte mesai yapıyor.

'u 3-1 yenerek lider 'le farkı 6 puana indiren gözünü zirveye dikti... Teknik direktör şampiyonluk için iç sahada yakalanan müthiş grafiğin deplasmanlara da yansımasının şart olduğunu düşünüyor. Cimbom evindeki son 3 maçta , A.Gücü ve Trabzon'u tam 13 gol atarak devirdi.

SORUN 'ENERJİ' KAYNAKLI!

Terim aynı dinamik ve hırslı futbolun, iki sezondur büyük sıkıntı yaşanan deplasmanlarda da sergilenmesi için analiz ekibiye beraber mesai yapıyor. Tecrübeli hoca sıkıntının 'enerji'de olduğunu düşünüyor.

DAHA İYİ MOTİVASYON

Bu konuyla ilgili çalışmalar yapan Fatih Terim futbolcularını deplasmanlara daha iyi motive etmenin yollarını arıyor. Terim'in soruna çözüm bulup bulmayacağı merak konusu.

ŞAMPİYONLUK ORANI 3'E İNDİ​

'de 21. haftada oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları yeniden değişti. Başakşehir'in oranı 1.35'ten 1.40'a yükseldi. G.Saray'ın şampiyonluk oranı 3.50'den 3.00'e düşürüldü. 'ın ise geçen hafta 13.00 olan şampiyonluk oranı 9.00'a çekildi.

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