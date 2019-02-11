11 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Yuto hızlı başladı

Yuto hızlı başladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.02.2019

Japonya ile Asya Kupası'nda boy gösteren Yuto , 'a karşı ilk 11'de görev yaptı.

48 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahada yer alan Japon yıldız, formda görünürken skora da etki etmeyi ihmal etmedi. , 'nın skoru 2-1'e getiren golünde asist yapan isimdi.
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