11 Şubat 2019, Pazartesi
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Yuto hızlı başladı
Giriş Tarihi: 11.02.2019
Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda boy gösteren Yuto Nagatomo, Trabzonspor'a karşı ilk 11'de görev yaptı.
48 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahada yer alan Japon yıldız, formda görünürken skora da etki etmeyi ihmal etmedi. Nagatomo, Belhanda'nın skoru 2-1'e getiren golünde asist yapan isimdi.
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