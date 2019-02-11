11 Şubat 2019, Pazartesi
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Yabancılara emanet
Giriş Tarihi: 11.02.2019
Galatasaray, Trabzonspor maçına da yabancılardan kurulu ilk 11'le çıktı.
Alanya karşısında da 11 yabancıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte, Mitroglou ise bu kez kulübedeydi. Yabancı sayısının tartışıldığı bir dönemde teknik direktör Fatih Terim tüm kozlarını sahaya sürerken ikinci yarıda ise 3 yerli isme görev verdi. Feghouli, Badou Ndiaye ve Younes Belhanda'nın yerine Yunus, Selçuk ve Emre girdi.
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