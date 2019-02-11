11 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Aslan'dan amansız takip

Aslan'dan amansız takip
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.02.2019

Hakem kararlarının damga vurduğu maçta ’u (pen.) ve ’nın (2) golleriyle mağlup eden , şampiyonluk yarışında umutlarını biraz daha yükseltti.

fırsatı kaçırmadı. Lider puan kaybettiği haftada 'u 3-1 mağlup ederek zirve için yeniden iddialı konuma geldi. Ev sahibi ekip, taraftarlarının da desteğiyle maça fırtına gibi başladı. Trabzonspor'u sahasına hapseden sarı-kırmızılılar arka arkaya yakaladıkları pozisyonların ardından 21. dakikada gole ulaştı. Hakem Ümit Öztürk, Arda ile karşı karşıya geldiği pozisyonda Onyekuru'nun yerde kalmasına penaltı çaldı. Mbaye kazanılan atışı gole çevirdi.

SON ANA KADAR SAVAŞTI

Golün ardından toparlanan Trabzonspor, 30'da Hugo Rodallega ile karşılık verse de 44. dakikada farkı ikiye çıkardı. Faslı yıldız, ayrıca 51. dakikada 1 gol daha buldu ve skoru ilan etti. Aleyhine çalınan hakem kararlarının da etkisiyle moralmen çöken bordo-mavililer buna rağmen kale önünde etkili olsa da umutlanmalarını sağlayacak golü bir türlü bulamadılar. Sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, 39 puana ulaştı ve lider Başakşehir ile arasındaki farkı da 6'ya düşürmüş oldu.
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