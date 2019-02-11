11 Şubat 2019, Pazartesi
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SON ANA KADAR SAVAŞTI
Golün ardından toparlanan Trabzonspor, 30'da Hugo Rodallega ile karşılık verse de Belhanda 44. dakikada farkı ikiye çıkardı. Faslı yıldız, ayrıca 51. dakikada 1 gol daha buldu ve skoru ilan etti. Aleyhine çalınan hakem kararlarının da etkisiyle moralmen çöken bordo-mavililer buna rağmen kale önünde etkili olsa da umutlanmalarını sağlayacak golü bir türlü bulamadılar. Sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, 39 puana ulaştı ve lider Başakşehir ile arasındaki farkı da 6'ya düşürmüş oldu.
Aslan'dan amansız takip
Giriş Tarihi: 11.02.2019
Hakem kararlarının damga vurduğu maçta Trabzonspor’u Diagne (pen.) ve Belhanda’nın (2) golleriyle mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yarışında umutlarını biraz daha yükseltti.
Galatasaray fırsatı kaçırmadı. Lider Başakşehir puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek zirve için yeniden iddialı konuma geldi. Ev sahibi ekip, taraftarlarının da desteğiyle maça fırtına gibi başladı. Trabzonspor'u sahasına hapseden sarı-kırmızılılar arka arkaya yakaladıkları pozisyonların ardından 21. dakikada gole ulaştı. Hakem Ümit Öztürk, Arda ile karşı karşıya geldiği pozisyonda Onyekuru'nun yerde kalmasına penaltı çaldı. Mbaye Diagne kazanılan atışı gole çevirdi.
SON ANA KADAR SAVAŞTI
Golün ardından toparlanan Trabzonspor, 30'da Hugo Rodallega ile karşılık verse de Belhanda 44. dakikada farkı ikiye çıkardı. Faslı yıldız, ayrıca 51. dakikada 1 gol daha buldu ve skoru ilan etti. Aleyhine çalınan hakem kararlarının da etkisiyle moralmen çöken bordo-mavililer buna rağmen kale önünde etkili olsa da umutlanmalarını sağlayacak golü bir türlü bulamadılar. Sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, 39 puana ulaştı ve lider Başakşehir ile arasındaki farkı da 6'ya düşürmüş oldu.
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