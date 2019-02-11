11 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray borsada da kazandırdı

Galatasaray borsada da kazandırdı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.02.2019

hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de 'dan alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başladı.

'da işlem gören Sportif AŞ hisseleri, futbol kulübünün, 'in 21. haftasında 'u konuk ettiği derbiden 3 puanla ayrılmasının ardından yeni haftaya yükselişle başladı.

Bu galibiyetle Galatasaray şampiyonluk yolunda zor bir engeli daha geride bırakırken, Trabzonspor Sportif Yatırım Ticaret AŞ hisseleri ise lider Başakşehir ile puan farkının 11'e çıkmasının ardından haftaya yatay başladı.

Kendi sahasında Trabzonspor'dan aldığı 3 puanla Spor Toto Süper Lig'deki toplam puanını 39'ya çıkaran Galatasaray, Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Borsa 'da Galatasaray hisseleri açılışın ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,86 primle 1,51 lira seviyesinde dengelenirken, aynı dakikalarda Trabzonspor hisseleri yatay seyirle 1,21 lirada bulunuyor.

Borsada işlem gören diğer spor şirketlerinden Beşiktaş hisseleri yüzde 1,60 değer kazancıyla 1,85 liradan, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 1,20 azalışla 7,40 liradan işlem görüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Nagatomo'dan hakeme şok küfür! Nagatomo'dan hakeme şok küfür!
Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu
Diagne ve Ümit Öztürk G.Saray'a hayırlı olsun! "Diagne ve Ümit Öztürk G.Saray'a hayırlı olsun!"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör