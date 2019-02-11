11 Şubat 2019, Pazartesi
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Kara fırtına Diange
Giriş Tarihi: 11.02.2019
Sarı-kırmızılı takımda ilk maçına çıkan Senegalli forvet, golünü de atıp ‘kral’lığını korudu. Ligdeki toplam gol sayısını 21’e yükselten Diagne bunların 10’unu penaltıdan kaydetti
Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. Senegalli forvet, 21. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirip hem Galatasaray'daki gol siftahını yaptı, hem de ligdeki toplam gol sayısını 21'e yükseltip krallıktaki yerini pekiştirdi. Diagne bu sayıların 10'unu penaltıdan kaydetti. 27 yaşındaki forvet, maç sonu yaptığı açıklamada zorlu bir rakibi yendiklerini belirtti. 1.91 boyundaki futbolcu, "Takım olarak çok iyi oynadık ve kazandık. Çok mutluyum. İnşallah Gomis'in rekorunu geçeceğim. Benim gol atmamdan çok takım olarak kazanmamız önemliydi. Benim için çok keyifli bir akşamdı" diye konuştu.
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