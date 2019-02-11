11 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Kara fırtına Diange

Kara fırtına Diange
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.02.2019

Sarı-kırmızılı takımda ilk maçına çıkan forvet, golünü de atıp ‘kral’lığını korudu. Ligdeki toplam gol sayısını 21’e yükselten bunların 10’unu penaltıdan kaydetti

Devre arasında 'dan transfer edilen Mbaye , sarı-kırmızılı takımla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. forvet, 21. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirip hem 'daki gol siftahını yaptı, hem de ligdeki toplam gol sayısını 21'e yükseltip krallıktaki yerini pekiştirdi. Diagne bu sayıların 10'unu penaltıdan kaydetti. 27 yaşındaki forvet, maç sonu yaptığı açıklamada zorlu bir rakibi yendiklerini belirtti. 1.91 boyundaki futbolcu, "Takım olarak çok iyi oynadık ve kazandık. Çok mutluyum. İnşallah 'in rekorunu geçeceğim. Benim gol atmamdan çok takım olarak kazanmamız önemliydi. Benim için çok keyifli bir akşamdı" diye konuştu.
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