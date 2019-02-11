11 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Feghouli parlıyor

Feghouli parlıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.02.2019

Geçen hafta ’da beraberliği getiren Feghouli, karşısında da ’nın attığı 3. golde baş roldeydi.

'da Sofiane Feghouli, sergilediği performansla 'in vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Geçen hafta deplasmanında beraberlik golünü atan Cezayirli yıldız, dün de karşısında takımın en etkili isimleri arasındaydı. Bordo-mavilileri yıkan golü atan 'ya şık bir asist yapan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 83. Dakikada alkışlar arasında genç Yunus Akgün'le değişti.
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