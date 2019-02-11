11 Şubat 2019, Pazartesi
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Feghouli parlıyor
Giriş Tarihi: 11.02.2019
Geçen hafta Alanya’da beraberliği getiren Feghouli, Trabzon karşısında da Belhanda’nın attığı 3. golde baş roldeydi.
Galatasaray'da Sofiane Feghouli, sergilediği performansla Fatih Terim'in vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Geçen hafta Alanya deplasmanında beraberlik golünü atan Cezayirli yıldız, dün de Trabzonspor karşısında takımın en etkili isimleri arasındaydı. Bordo-mavilileri yıkan golü atan Belhanda'ya şık bir asist yapan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 83. Dakikada alkışlar arasında genç Yunus Akgün'le değişti.
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