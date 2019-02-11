11 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Ahan da Belhanda

Ahan da Belhanda
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.02.2019

Bu sezon ligde ilk isabetli şutunu 20. haftada çeken ilk gollerini de dün gece attı Yıldız futbolcu, ayrıca 1954 gün sonra ilk kez bir maçta 2 gol kaydetme başarısı gösterdi.

'ın Faslı yıldızı Younes bir açıldı pir açıldı... Kısır başladığı sezonda ilk isabetli şutunu geçen hafta oynanan mücadelesinde çeken 29 yaşındaki futbolcu dün gece sezonun gol siftahını yaptı. Müthiş bir performans ortaya koyan ve sahada basmadık yer bırakmayan sarı-kırmızılı futbolcu ilk olarak 45. dakikada ceza sahası dışından attığı şutla Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Belhanda resitaline ikinci yarıda da devam etmeyi bildi.

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51. dakikada Feghouli'nin pasında bir kez daha ağları havalandıran Belhanda, gecenin kahramanı olurken, uzun süre sonra ilginç bir istatistik yakaladı. 6 Ekim 2013'te 'in Metalurg Donetsk'i 9-1 yendiği maçta 3 gol kaydedip zaferde önemli rol oynayan Faslı futbolcu, tam 1954 gün sonra bir maçta birden fazla gol atma başarısı gösterdi. 89'da alkışlarla yerini Emre Akbaba'ya bırakan Belhanda için sosyal medya platformlarında övgü dolu yorumlar yapıldı; fotoğrafları binlerce beğeni aldı.
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