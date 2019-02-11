11 Şubat 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
EN SON DİNAMO KİEV'DE ATTI
51. dakikada Feghouli'nin pasında bir kez daha ağları havalandıran Belhanda, gecenin kahramanı olurken, uzun süre sonra ilginç bir istatistik yakaladı. 6 Ekim 2013'te Dinamo Kiev'in Metalurg Donetsk'i 9-1 yendiği maçta 3 gol kaydedip zaferde önemli rol oynayan Faslı futbolcu, tam 1954 gün sonra bir maçta birden fazla gol atma başarısı gösterdi. 89'da alkışlarla yerini Emre Akbaba'ya bırakan Belhanda için sosyal medya platformlarında övgü dolu yorumlar yapıldı; fotoğrafları binlerce beğeni aldı.
Ahan da Belhanda
Giriş Tarihi: 11.02.2019
Bu sezon ligde ilk isabetli şutunu 20. haftada çeken Belhanda ilk gollerini de dün gece attı Yıldız futbolcu, ayrıca 1954 gün sonra ilk kez bir maçta 2 gol kaydetme başarısı gösterdi.
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda bir açıldı pir açıldı... Kısır başladığı sezonda ilk isabetli şutunu geçen hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde çeken 29 yaşındaki futbolcu dün gece sezonun gol siftahını yaptı. Müthiş bir performans ortaya koyan ve sahada basmadık yer bırakmayan sarı-kırmızılı futbolcu ilk olarak 45. dakikada ceza sahası dışından attığı şutla Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Belhanda resitaline ikinci yarıda da devam etmeyi bildi.
EN SON DİNAMO KİEV'DE ATTI
51. dakikada Feghouli'nin pasında bir kez daha ağları havalandıran Belhanda, gecenin kahramanı olurken, uzun süre sonra ilginç bir istatistik yakaladı. 6 Ekim 2013'te Dinamo Kiev'in Metalurg Donetsk'i 9-1 yendiği maçta 3 gol kaydedip zaferde önemli rol oynayan Faslı futbolcu, tam 1954 gün sonra bir maçta birden fazla gol atma başarısı gösterdi. 89'da alkışlarla yerini Emre Akbaba'ya bırakan Belhanda için sosyal medya platformlarında övgü dolu yorumlar yapıldı; fotoğrafları binlerce beğeni aldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!