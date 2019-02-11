Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'in iknic yarına hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takım taraftarının desteği ile rakibini yenerek ikinci maç öncesi avantaj sağlamak istiyor. Peki, Galatasaray - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına harika bir başlangıç yapan Galatasaray, 21. hafta maçında Trabzospor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılı takımda gözler şimdi Benfica ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçına çevrildi. Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda konuk edeceği Portekiz ekibini 50 bin taraftarının desteği ile mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj sağlamak istiyor. Sarı-Kırmızılı takımda Diagne, Marcao ve Luyindama UEFA kadrosunda yer aldığı için bu maçta forma giyebilecek!

Galatasaray - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Şubat Perşembe günü saat 20:55'te oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Sarı-Kırmızılı takımda Diagne, Marcao ve Luyindama UEFA kadrosunda yer aldığı için bu maçta forma giyebilecek. Yeni transferlerden Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir ise listede bulunmuyor.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden Benfica Bayern Munih ve Ajax'ın ardından üçüncü olunca yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kaldı. Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışını devam ettiren Benfica bu sezon 21 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Benfica 21. haftada Nacional ile oynadığı maçı 10-0 kazandı.

Portekizli teknik adam Rui Vitoria'nın çalıştırdığı Benfica'nın UEFA'ya Şampiyonlar Ligi için bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Mile Svilar (Belçika), Bruno Varela (Portekiz), Odisseas Vlachodimos (Yunanistan)

Defans: German Conti, Cristian Lema (Arjantin), Alex Grimaldo (İspanya), Ruben Dias, Yuri Ribeiro, Andre Almeida (Portekiz), Sebastien Corchia (Fransa), Jardel (Brezilya)

Orta saha: Ljubomir Fejsa (Sırbistan), Gabriel, Alfa Semedo, Pizzi, Gedson Fernandes (Portekiz), Eduardo Salvio (Arjantin), Filip Krovinovic (Hırvatistan)

Forvet: Jonas (Brezilya), Franco Cervi, Facundo Ferreyra (Arjantin), Haris Seferovic (İsviçre), Andrija Zivkovic (Sırbistan), Rafa Silva (Portekiz), Nicolas Castillo (Şili)

Not: Kadroda B listesinde yer alan genç futbolcular bulunmamaktadır.

Galatasaray ile 3 maç yaptı

Benfica, Avrupa kupalarında Galatasaray ile 3 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 2'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, 1'inden Portekiz ekibi galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın attığı 5 gole, Benfica 3 golle karşılık verdi. Portekiz temsilcisi, 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası B Grubu'nda sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-0 yenildi. Benfica ile Galatasaray, ikinci kez 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta mücadele etti. Türkiye'deki maçı Galatasaray 2-1 kazanırken, Portekiz'deki müsabakayı aynı skorla Benfica galip tamamladı.

Türk takımlarına elenmiyor

Benfica daha önce Avrupa'da eleme turlarında 5 kez Türk takımlarıyla eşleşti ve hepsinde turu geçen taraf oldu.

Portekiz ekibi, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ve 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi, 2011-2012'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u elemişti. Trabzonspor, Benfica'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

Benfica, 1980-1981 sezonunda Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşti. İzmir'de yapılan ilk maç 0-0 sona ererken, Benfica evinde 4-0 kazanarak tur atladı.

Portekiz ekibi, son olarak bu sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşti. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve turu geçen taraf oldu.

Benfica, Türk takımları ile 15 maça çıktı

Benfica, daha önce Türk takımlarına karşı toplamda ise 15 maça çıktı. Bu maçlarda Portekiz ekibi 6 galibiyet, 5 defa da beraberlik elde etti. Türk takımları ise Benfica'ya karşı 4 galibiyet aldı.

Benfica'nın Türkiye'de hiç maç kazanamaması da dikkati çekiyor. Benfica, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray, Trabzonspor, Altay ve Beşiktaş'la da eşleşti. Türkiye'deki 7 maçta Benfica, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Portekiz ekibi, ülkesinde ise Türk takımları karşısındaki tek yenilgisini Galatasaray'dan aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Benfica'yı deplasmanda 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda 2-0 yenmişti. Benfica bu tek yenilginin dışında sahasında Türk ekiplerine karşı 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, Portekiz takımlarıyla 7 maç yaptı

Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle daha önce 4 kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 7 karşılaşma oynadı.

Portekiz takımlarıyla oynadığı maçların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 4'ünü kaybetti. Galatasaray, bu maçlarda attığı 9 gole karşılık kalesindeki 10 gole engel olamadı.

İlk olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda statü gereği gruplarda tek maç üzerinden Benfica ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 2-0 kazandı.

Daha sonra 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile eşleşen Galatasaray, sahasındaki maçı 2-0 kaybederken deplasmandan 2-1 galibiyetle döndü.

2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile eşleşen sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçı 2-1'lik skorla kazandı, deplasmanda ise aynı skorla mağlup oldu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto ile eşleşen Galatasaray, iki maçı 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kaybetti.