11 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Aslantepe'de büyük şölen

Aslantepe'de büyük şölen
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.02.2019

Lider ’in puan kaybı sonrasında ’u dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük bir coşku yaşadı. Tribünlerdeki yaklaşık 45 bin futbolsever, sarı-kırmızı şölene eşlik etti

ile arasında oynanan dev derbiye iki takım taraftarları da yoğun bir ilgi gösterdi. Lider 'in Erzurumspor karşısında puan kaybı sonrasında Stadyumu'nda oynanan müsabakada, Galatasaray taraftarı stadın büyük bir bölümünü hınca hınç doldurdu. Türk Telekom Stadı'nda 46 bin 927 taraftar, dev mücadeleyi izlemek için tribünlere akın etti. Tüm biletlerin nerdeyse tükendiği derbide sarı-kırmızılı futbolseverler görsel bir şölen sundular.

SOSYAL MEDYADAN ORGANİZE OLDULAR

Trabzonspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, yaklaşık 2 bin 500 bordo-mavili futbolsever, takımlarına büyük bir destek verdi. Galatasaray taraftarı ise Başakşehir'in puan kaybı sonrası şampiyonluğa daha fazla inanarak, sosyal medyadan da organize oldu ve derbi biletlerini nerdeyse tüketti. 90 dakika sarı-kırmızılı takımı hiç susmadan destekleyen tribünler, Trabzonspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyet sonrasında şampiyonluk yolunda büyük bir sevinç yaşadı.
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