Terim: "Trabzonspor ciddiye alınması gereken bir takım"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim zorlu Trabzonspor maçı öncesi yayıncı kuruluş mikrofonuna konuştu. Terim "Trabzonspor her zaman ciddiye alınması gereken bir takım" dedi.

Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Maçtan öutlak 3 puan çıkarmak isteyen sarı kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Terim yayıncı kuruluş mikrofonlarına şunları söyledi:

"Açıkçası ikinci yarıya iyi başladık ama yolda bir Alanya kazasına uğradık. Bu maç da çok önemli, sahamızdayız. Çok uzun zamandır seyirci önünde değildik. Bize yakışan bir oyun ve sonuç almak istiyoruz. Trabzonspor eksik gibi görünse de her zaman ciddiye alınması gereken bir takım. Son 14 haftaya girdik, lig her sonuca açık. Galatasaray 3 puan için mücadele edecek."