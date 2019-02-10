10 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Terim: "Trabzonspor ciddiye alınması gereken bir takım"

Terim maç öncesi temkinli: Her zaman ciddi...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.02.2019

zorlu maçı öncesi yayıncı kuruluş mikrofonuna konuştu. Terim "Trabzonspor her zaman ciddiye alınması gereken bir takım" dedi.

21. hafta maçında sahasında 'u konuk ediyor.

Maçtan öutlak 3 puan çıkarmak isteyen sarı kırmızılı ekibin tecrübeli zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Terim yayıncı kuruluş mikrofonlarına şunları söyledi:

"Açıkçası ikinci yarıya iyi başladık ama yolda bir Alanya kazasına uğradık. Bu maç da çok önemli, sahamızdayız. Çok uzun zamandır seyirci önünde değildik. Bize yakışan bir oyun ve sonuç almak istiyoruz. Trabzonspor eksik gibi görünse de her zaman ciddiye alınması gereken bir takım. Son 14 haftaya girdik, lig her sonuca açık. Galatasaray 3 puan için mücadele edecek."

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