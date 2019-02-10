10 Şubat 2019, Pazar
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Pankartlarda 'Bizimlesin yüreği güzel çocuk! Furkan Gündüz', 'Kartal'da bina çökmesi sonucu vefat eden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun', 'Rest in peace Emiliano Sala' ve Our Condolences are with you Flamengo' yazdı.
Galatasaray tribünlerinden anlamlı pankartlar
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Galatasaray tribünleri açtıkları pankartlarla vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz, Kartal’da çöken binada ölen vatandaşlar, Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen yangın ve uçak kazasında ölen futbolcu Emiliano Sala’yı andı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerde açtıkları pankartlarla Türkiye'de ve dünyada yaşanan olayları unutmadı. Taraftarlar, 16 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz, İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binada vefat eden vatandaşlar, Manş Denizi'nde düşen uçakta vefat eden futbolcu Emiliano Sala ve Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen yangın için pankartlar açtı.
Pankartlarda 'Bizimlesin yüreği güzel çocuk! Furkan Gündüz', 'Kartal'da bina çökmesi sonucu vefat eden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun', 'Rest in peace Emiliano Sala' ve Our Condolences are with you Flamengo' yazdı.
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