10 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray tribünlerinden anlamlı pankartlar

G.Saray tribünlerinden anlamlı pankartlar
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.02.2019

tribünleri açtıkları pankartlarla vefat eden taraftarı , ’da çöken binada ölen vatandaşlar, ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen ve uçak kazasında ölen futbolcu ’yı andı.

'in 21. haftasında ile arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerde açtıkları pankartlarla 'de ve dünyada yaşanan olayları unutmadı. Taraftarlar, 16 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden taraftarı , 'un ilçesinde çöken binada vefat eden vatandaşlar, 'nde düşen uçakta vefat eden futbolcu ve ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen için pankartlar açtı.

Pankartlarda 'Bizimlesin yüreği güzel çocuk! Furkan Gündüz', 'Kartal'da bina çökmesi sonucu vefat eden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun', 'Rest in peace Emiliano Sala' ve Our Condolences are with you Flamengo' yazdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom Fırtına'yı 3 golle geçti Cimbom Fırtına'yı 3 golle geçti
Diagne ve Ümit Öztürk G.Saray'a hayırlı olsun! "Diagne ve Ümit Öztürk G.Saray'a hayırlı olsun!"
Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör