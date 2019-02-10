10 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Günün ilk derbisinde kazanan Galatasaray oldu

Derbide kazanan G.Saray!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.02.2019

'in 21. haftasında ile bu akşam karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesinde iki takımın U21 takımları mücadele etti. Galatasaray 90+2'de attığı golle Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

'ın tesislerinde oynanan karşılaşmada konuk ekip 8. dakidada Talha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı kırmızılar 37. dakikada Recep'in penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi. 90+2'de sahneye çıkan Metehan attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Galatasaray'da 16. dakikada Çekdar penaltı atışını değerlendiremedi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 49'a yükseltirken liderliğini korudu. Trabzonspor ise 36 puanla 7. sırada kaldı.

Trabzonspor'a coşkulu karşılama!'in 21. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, 'a geldi. Bordo-mavili bir grup taraftar kafileyi 'nda meşale ve tezahüratlarla karşıladı.

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