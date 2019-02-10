Günün ilk derbisinde kazanan Galatasaray oldu
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesinde iki takımın U21 takımları mücadele etti. Galatasaray 90+2'de attığı golle Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın tesislerinde oynanan karşılaşmada konuk ekip Trabzonspor 8. dakidada Talha'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Sarı kırmızılar 37. dakikada Recep'in penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi. 90+2'de sahneye çıkan Metehan attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Galatasaray'da 16. dakikada Çekdar penaltı atışını değerlendiremedi.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 49'a yükseltirken liderliğini korudu. Trabzonspor ise 36 puanla 7. sırada kaldı.
Trabzonspor'a coşkulu karşılama!Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi. Bordo-mavili bir grup taraftar kafileyi Atatürk Havalimanı'nda meşale ve tezahüratlarla karşıladı.
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