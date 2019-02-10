10 Şubat 2019, Pazar
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
Dev maçın VAR'ı belli olduGalatasaray-Trabzonspor maçının VAR'ı Bülent Yıldırım
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın, bu akşam sahasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın VAR'ı Bülent Yıldırım oldu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Bülent Yıldırım oldu. Yıldırım'a TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.
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