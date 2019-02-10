10 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Dev maçın VAR'ı belli olduGalatasaray-Trabzonspor maçının VAR'ı Bülent Yıldırım

Dev maçın VAR'ı belli oldu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.02.2019

'in 21. haftasında Galatasaray'ın, bu akşam sahasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın VAR'ı oldu.

Galatasaray, Spor Toto 'in 21. haftasında bu akşam evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise oldu. Yıldırım'a TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.

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