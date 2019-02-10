10 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Forma yine Linnes’in

Forma yine Linnes’in
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.02.2019

Bu sezon öne çıkan isimlerden olan , karşısında da sağ bekteki yerini alacak.

Sakatlıktan çıkan Mariano'yu riske etmeyecek olan teknik heyet, Norveçli yıldızı 11'de oynatacak.

KAPTAN 11'DE

'nun cezalı olduğu haftada orta alanda Selçuk-Ndiaye ikilisi görev yapacak. Teknik heyetin son iki idmanda da bu ikiliyi birlikte oynattığı ve zorlu maçında da formayı onlara vereği öğrenildi.
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