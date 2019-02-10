10 Şubat 2019, Pazar
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KAPTAN 11'DE
Fernando'nun cezalı olduğu haftada orta alanda Selçuk-Ndiaye ikilisi görev yapacak. Teknik heyetin son iki idmanda da bu ikiliyi birlikte oynattığı ve zorlu Trabzonspor maçında da formayı onlara vereği öğrenildi.
Forma yine Linnes’in
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Bu sezon öne çıkan isimlerden olan Linnes, Trabzonspor karşısında da sağ bekteki yerini alacak.
Sakatlıktan çıkan Mariano'yu riske etmeyecek olan teknik heyet, Norveçli yıldızı 11'de oynatacak.
KAPTAN 11'DE
Fernando'nun cezalı olduğu haftada orta alanda Selçuk-Ndiaye ikilisi görev yapacak. Teknik heyetin son iki idmanda da bu ikiliyi birlikte oynattığı ve zorlu Trabzonspor maçında da formayı onlara vereği öğrenildi.
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