10 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Fatih'in fedaisi

Fatih'in fedaisi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.02.2019

Bu sezon 9 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı, bugün de sahadaki yerini alacak ’in vazgeçilmezi, Trabzon karşısında kilit adam olacak.

formasıyla bu sezon öne çıkan isimlerden olan , maçında da sahadaki yerini alacak.

'in vazgeçilmezleri arasına giren Nijeryalı yıldız futbolcu, zorlu karşılaşmanın da ilk 11'inde olacak. Forma giydiği 18 maçında 9 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran 21 yaşındaki futbolcu, bugünkü 90 dakikada kilit rol oynayacak.

GOLLER ONDAN

İstatıstıklerıyle dikkat çeken Henry Onyekuru, sol kanattan yaptığı bindirmeler, kilit pasları ve şutlarıyla Aslan'ın önemli silahlarından biri olacak.

Terim'in prensi olan Henry Onyekuru, Süper Lig'in gol kralı Mbaye Diagne'nin Trabzonspor'a karşı forma giyeceği karşılaşmada hücum gücüne güç katacak.
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