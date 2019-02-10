10 Şubat 2019, Pazar
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Teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren Nijeryalı yıldız futbolcu, zorlu karşılaşmanın da ilk 11'inde olacak. Forma giydiği 18 Süper Lig maçında 9 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran 21 yaşındaki futbolcu, bugünkü 90 dakikada kilit rol oynayacak.
GOLLER ONDAN
İstatıstıklerıyle dikkat çeken Henry Onyekuru, sol kanattan yaptığı bindirmeler, kilit pasları ve şutlarıyla Aslan'ın önemli silahlarından biri olacak.
Terim'in prensi olan Henry Onyekuru, Süper Lig'in gol kralı Mbaye Diagne'nin Trabzonspor'a karşı forma giyeceği karşılaşmada hücum gücüne güç katacak.
Fatih'in fedaisi
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Bu sezon 9 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı, bugün de sahadaki yerini alacak Teknik direktör Fatih Terim’in vazgeçilmezi, Trabzon karşısında kilit adam olacak.
Galatasaray formasıyla bu sezon öne çıkan isimlerden olan Henry Onyekuru, Trabzonspor maçında da sahadaki yerini alacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren Nijeryalı yıldız futbolcu, zorlu karşılaşmanın da ilk 11'inde olacak. Forma giydiği 18 Süper Lig maçında 9 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran 21 yaşındaki futbolcu, bugünkü 90 dakikada kilit rol oynayacak.
GOLLER ONDAN
İstatıstıklerıyle dikkat çeken Henry Onyekuru, sol kanattan yaptığı bindirmeler, kilit pasları ve şutlarıyla Aslan'ın önemli silahlarından biri olacak.
Terim'in prensi olan Henry Onyekuru, Süper Lig'in gol kralı Mbaye Diagne'nin Trabzonspor'a karşı forma giyeceği karşılaşmada hücum gücüne güç katacak.
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