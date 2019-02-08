Zafer, hoca için

Türkiye Kupası'ndaki Hatay maçında 2. golü atarak takımı rahatlatan Sofiane Feghouli, karşılaşmayı Fatih Terim için kazanmayı çok istediklerini söyledi.

Türkiye Kupası'ndaki Hatay maçında 2. golü atarak takımı rahatlatan Sofiane Feghouli, karşılaşmayı Fatih Terim için kazanmayı çok istediklerini söyledi. Cezayirli yıldız, Trabzonspor maçından da zaferle ayrılarak hocanın yüzünü bir nebze güldürmek istediklerini belirtti.