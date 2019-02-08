08 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

Zafer, hoca için

Zafer, hoca için
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2019

'ndaki Hatay maçında 2. golü atarak takımı rahatlatan Sofiane Feghouli, karşılaşmayı için kazanmayı çok istediklerini söyledi.

'ndaki Hatay maçında 2. golü atarak takımı rahatlatan Sofiane Feghouli, karşılaşmayı için kazanmayı çok istediklerini söyledi. Cezayirli yıldız, maçından da zaferle ayrılarak hocanın yüzünü bir nebze güldürmek istediklerini belirtti.

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