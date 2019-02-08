Sinan Gümüş bekliyor

Hatay maçında ıslıklanan Sinan Gümüş'e Almanya'dan talipler olduğu öğrenildi.

Hatay maçında ıslıklanan Sinan Gümüş'e Almanya'dan talipler olduğu öğrenildi. Sezon sonu kontratı bitecek gurbetçi futbolcunun gelen teklifleri Fatih Terim ile görüşmeden yanıtlamayacağı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcuyu; H. Berlin, W. Bremen ve Hoffenheim takip ediyor.