08 Şubat 2019, Cuma
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Sinan Gümüş bekliyor
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Hatay maçında ıslıklanan Sinan Gümüş'e Almanya'dan talipler olduğu öğrenildi.
Hatay maçında ıslıklanan Sinan Gümüş'e Almanya'dan talipler olduğu öğrenildi. Sezon sonu kontratı bitecek gurbetçi futbolcunun gelen teklifleri Fatih Terim ile görüşmeden yanıtlamayacağı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcuyu; H. Berlin, W. Bremen ve Hoffenheim takip ediyor.
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