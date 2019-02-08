08 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

Sinan Gümüş bekliyor

Gümüş bekliyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Hatay maçında ıslıklanan Sinan Gümüş'e Almanya'dan talipler olduğu öğrenildi.

Hatay maçında ıslıklanan Sinan Gümüş'e Almanya'dan talipler olduğu öğrenildi. Sezon sonu kontratı bitecek gurbetçi futbolcunun gelen teklifleri ile görüşmeden yanıtlamayacağı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcuyu; H. , W. Bremen ve Hoffenheim takip ediyor.

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