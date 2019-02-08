08 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

Pazar şöleni

Pazar şöleni
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Pazar günü tribünleri dolduracak olan taraftarlar, maçı için iki farklı koreografi hazırladı.

Yenİ transferlerle gelecek için umutlanan Galatasaray taraftarları, pazar günü oynanacak maçına damga vurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların kritik maçta iki farklı koreografi yapmayı planladığı bildirildi. Ayrıca 'in acı kaybının anılacağı özel bir hazırlığın da yapıldığı öğrenildi. Diagne'yi izlemeyi dört gözle bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, tribünleri dolduracak gibi görünüyor.

Galatasaray-Trabzonspor derbisinin biletleri satışa çıktı. 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 700, 800 ve 900 liradan satışa sunulan biletlei Bonus kart ve GS Mobile sahipleri öncelikli olarak alabilecek. Bugün saat 11.00'den itibaren ise genel satışa sunulacak

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