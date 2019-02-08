Diagne şov başlıyor!

Hatay maçıyla cezası sona eren yıldız futbolcu, Trabzon maçında ilk 11’deki yerini alacak. Taraftarların büyük bir merakla beklediği Diagne, “Galatasaray forması altında ilk golümü Trabzon’a atacağım” diyerek iddialı konuştu.

Galatasaray'ın ara dönemdeki flaş transferi Mbaye Diagne, Kasımpaşa'dan kalan men cezasını tamamladı. Başarılı futbolcu, Pazar akşamı oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında 11'de yer alacak ve ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek. 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı Son 16 Turu ilk maçında kırmızı kart görerek, 4 maç men cezası almıştı. Bu cezaların ilk ikisini lacivert-beyazlı takımda çeken Mbaye Diagne, kalan iki maç cezasını da Galatasaray'da tamamladı.



KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Hatayspor ile oynanan kupa maçında cezasını tamamlayan başarılı futbolcu, ligin 21. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Trabzonspor maçıyla hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kasımpaşa formasıyla 17 maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çeken ve ardından 10 milyon euro'ya Galatasaray'ın yolunu tutan Diagne, zorlu karşılaşmayı iple çekerken Trabzonspor'u da gözüne kestirdi. Başarılı oyuncu, "Galatasaray forması altında ilk golümü Trabzon'a atacağım" diye konuştu.



14 MAÇTA SKOR ÜRETTİ!

Senegalli yıldız, ligin ilk yarısında 20 gol atmış ve oynadığı 17 maçın 14'ün de skor üretmeyi başarmıştı. Başarılı futbolcunun iki de asisti bulunuyor.



BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan peşin 10 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, iç piyasada yapılan en pahalı transfer unvanını elde etmişti.



ONYEKURU: ÇOK GÜÇLÜ

Galatasaray'ın başarılı ismi Henry Onyekuru, AOL Football sitesine, takıma devre arasında katılan Mbaye Diagne'yi değerlendirdi. Nijeryalı futbolcu "Yeni transferler bize çok yardımcı olacak. Özellikle ligde çok sayıda gol atan Diagne'yi almak büyük bir başarı. Takımın hücum seviyesini mutlaka artıracaktır. Çok güçlü ve golcü bir futbolcu. Onunla birlikte çok daha tehlikeli bir takım haline geleceğiz. Rakip savunmaların işi artık çok zor olacak" dedi.