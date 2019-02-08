08 Şubat 2019, Cuma
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14 günde 5 hayati maç
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Trabzonspor maçıyla başlayacak kritik bir sürece girecek olan Galatasaray, 14 günde 5 hayati maça çıkacak.
Trabzonspor maçıyla başlayacak kritik bir sürece girecek olan Galatasaray, 14 günde 5 hayati maça çıkacak. Galatasaray, derbinin ardından Benfica'yı ağırlayacak. Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıktan sonra Portekiz'e deplasmana gidecek. Ardından 10 Şubat'ta Trabzonspor maçıyla başlayacak maraton 24 Şubat'ta Akhisarspor maçıyla sona erecek.
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