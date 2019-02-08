08 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Trabzonspor maçı 11'i şekillendi!

G.Sarayda Trabzonspor maçı 11i şekillendi!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2019

'in 21. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu zorlu maç öncesi Galatasaray'ın 11'i şekilldendi...

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