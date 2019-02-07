07 Şubat 2019, Perşembe
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Yaremchuk kararsızlığı
Giriş Tarihi: 07.02.2019
Ukraynalı TV yorumcusu İgor Tsyganyk, Galatasaray'ın transferin son gününe kadar Yaremchuk ile ilgilendiğini duyurdu.
Tsyganyk "Galatasaray, Gent'ten Yaremchuk ile anlaşmıştı. Ancak ne olduysa son anda Mitroglou'nda karar kıldılar" diye konuştu. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Gent formasıyla 9 gol, 3 asistle oynuyor. 2017'de Dinamo Kiev'den 2 milyon euro'ya transfer edilmişti.
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