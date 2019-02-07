07 Şubat 2019, Perşembe

GALATASARAY

Yaremchuk kararsızlığı

Yaremchuk kararsızlığı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.02.2019

Ukraynalı TV yorumcusu İgor , 'ın transferin son gününe kadar ile ilgilendiğini duyurdu.

", 'ten ile anlaşmıştı. Ancak ne olduysa son anda Mitroglou'nda karar kıldılar" diye konuştu. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Gent formasıyla 9 gol, 3 asistle oynuyor. 2017'de 'den 2 milyon euro'ya edilmişti.
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