07 Şubat 2019, Perşembe
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‘Diagne büyük bir transfer’
Giriş Tarihi: 07.02.2019
Henry Onyekuru, AOL Football sitesine yeni transfer Mbaye Diagne'yi değerlendirdi.
Nijeryalı futbolcu "Yeni transferler bize çok yardımcı olacak. Özellikle ligde çok sayıda gol atan Diagne'yi almak büyük bir başarı. Takımın hücum seviyesini mutlaka artıracaktır. Çok güçlü ve golcü bir futbolcu. Onunla birlikte çok daha tehlikeli bir takım haline geleceğiz. Rakip savunmaların işi artık çok zor olacak" dedi.
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