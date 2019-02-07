07 Şubat 2019, Perşembe

GALATASARAY

‘Diagne büyük bir transfer’

‘Diagne büyük bir transfer’
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.02.2019

Henry Onyekuru, AOL Football sitesine yeni Mbaye 'yi değerlendirdi.

Nijeryalı futbolcu "Yeni transferler bize çok yardımcı olacak. Özellikle ligde çok sayıda gol atan 'yi almak büyük bir başarı. Takımın hücum seviyesini mutlaka artıracaktır. Çok güçlü ve golcü bir futbolcu. Onunla birlikte çok daha tehlikeli bir takım haline geleceğiz. Rakip savunmaların işi artık çok zor olacak" dedi.
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