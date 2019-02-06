06 Şubat 2019, Çarşamba
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BİRBİRLERİNE RAKİP OLDULAR
Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis Al Hilal, Garry Rodrigues Al İttihad ve Maicon ise Amrabat'ın da oynadığı Al Nassr'ın yolunu tuttu. Dört oyuncu, Suudi Arabistan'da buluştu ve birbirlerine rakip oldu.
SIRADA KİM VAR?
Suudi Arabistan'da da transfer dönemi kapanırken Çin ve Japonya'da halen devam ediyor. Belhanda ve Feghouli'nin de iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılabilecekleri belirtiliyor
Son yolcu Maicon
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Yabancı sınırı nedeniyle kadro dışı bırakılan Maicon, 1.5 yıllığına Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına kiralandı.
Suudlar, Galatasaray'a 1.7 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Brezilyalı, sosyal medya hesabından teşekkür etti.
BİRBİRLERİNE RAKİP OLDULAR
Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis Al Hilal, Garry Rodrigues Al İttihad ve Maicon ise Amrabat'ın da oynadığı Al Nassr'ın yolunu tuttu. Dört oyuncu, Suudi Arabistan'da buluştu ve birbirlerine rakip oldu.
SIRADA KİM VAR?
Suudi Arabistan'da da transfer dönemi kapanırken Çin ve Japonya'da halen devam ediyor. Belhanda ve Feghouli'nin de iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılabilecekleri belirtiliyor
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