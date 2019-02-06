06 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Son yolcu Maicon

Son yolcu Maicon
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Yabancı sınırı nedeniyle kadro dışı bırakılan , 1.5 yıllığına 'ın takımına kiralandı.

Suudlar, 'a 1.7 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Brezilyalı, sosyal medya hesabından teşekkür etti.

BİRBİRLERİNE RAKİP OLDULAR

Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis Al Hilal, Garry Rodrigues Al İttihad ve ise Amrabat'ın da oynadığı 'ın yolunu tuttu. Dört oyuncu, 'da buluştu ve birbirlerine rakip oldu.

SIRADA KİM VAR?

Suudi Arabistan'da da transfer dönemi kapanırken ve 'da halen devam ediyor. ve Feghouli'nin de iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılabilecekleri belirtiliyor
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