06 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Cezası bitiyor

Cezası bitiyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Mbaye 'nin 'a transferi öncesi 'da aldığı ceza sona eriyor.

Aslan'ın yeni transferi Mbaye 'nin eski takımı 'dan kalan cezası Hatayspor maçıyla sona eriyor. Senegalli yıldız, ligdeki derbisinde kadroda olabilecek.

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