06 Şubat 2019, Çarşamba
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Cezası bitiyor
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a transferi öncesi Kasımpaşa'da aldığı ceza sona eriyor.
Aslan'ın yeni transferi Mbaye Diagne'nin eski takımı Kasımpaşa'dan kalan cezası Hatayspor maçıyla sona eriyor. Senegalli yıldız, ligdeki Trabzon derbisinde kadroda olabilecek.
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