06 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray’ın ara transfer raporu

Galatasaray’ın ara transfer raporu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Ara döneminin kapanmasıyla , 97.18 milyon euro ile en pahalı takım oldu.

'yi 89.8 milyon euro ile takip ediyor. ise 77.18 milyon euro değerinde...

* G.Saray'da Transfermarkt değeri en pahalı 3 oyuncu kiralık isimlerden oluşuyor. 12 milyon euro ile Ndiaye ilk sırada... Mitroglou ve Onyekuru'nun değeri 10 milyon euro...

* 5 isim gönderen G.Saray, 6 yeni oyuncu kadrosuna kattı. 17 milyon euro (Diagne, Marcao, Luyindama) harcadı.

* Mbaye Diagne, iç piyasadaki en pahalı transfer unvanını elde etti.

* Ozan Kabak ve Rodrigues'in satışından 20 milyon, Maicon'un kiralanmasından 1.7 milyon euro kazandı. giderken 2.3 milyon Euro alacağından vazgeçti.

* Ligdeki en değerli 3 takım içinde G.Saray 26.5 ortalaması ile en genç takım. 27.4 ile Beşiktaş ikinci. F.Bahçe'nin yaş ortalaması ise 27.8...

* Galatasaray'ın kadrosundaki en yaşlı ismi 33 yaşındaki ... En genç isimleri 18 yaşındaki Yunus ve Atalay...
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