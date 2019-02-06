06 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika: Fatih Terim'in babası vefat etti

Fatih Terimin babası vefat etti
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

Bir süredir hastanede yatan Galatasaray  'in babası vefat etti.

Bir süredir hastanede yatan Galatasaray 'in babası vefat etti.

Detaylar geliyor...

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

"Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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