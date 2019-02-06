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Son dakika: Fatih Terim'in babası vefat etti
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019
Bir süredir hastanede yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti.
Bir süredir hastanede yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti.
Detaylar geliyor...
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;
"Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."
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