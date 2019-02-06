06 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Milan Kulübünden Fatih Terim'e taziye mesajı

Milan Kulübünden Fatih Terime taziye mesajı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.02.2019

İtalyan kulübü Milan, 2001 yılında futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan 'in vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.

Milan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "'in babasının hayatını kaybettiği haberini aldığımız için kulüp olarak çok üzgünüz. Eski teknik direktörümüz ve ailesine başsağlığı dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.



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