Milan Kulübünden Fatih Terime taziye mesajı

06 Şubat 2019, Çarşamba
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Milan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Terim'in babasının hayatını kaybettiği haberini aldığımız için kulüp olarak çok üzgünüz. Eski teknik direktörümüz ve ailesine başsağlığı dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.
Milan Kulübünden Fatih Terim'e taziye mesajı
Giriş Tarihi: 06.02.2019
İtalyan kulübü Milan, 2001 yılında futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.
Milan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Terim'in babasının hayatını kaybettiği haberini aldığımız için kulüp olarak çok üzgünüz. Eski teknik direktörümüz ve ailesine başsağlığı dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.
All of us here at #ACMilan are deeply saddened by the news of the loss of @fatihterim's father. Our deepest condolences to our former coach and his family.— AC Milan (@acmilan) 6 Şubat 2019
Tutto il mondo rossonero è commosso nel ricordare la figura del papà di Fatih #Terim. Condoglianze al nostro caro Imperatore pic.twitter.com/WXFPT2XWbH
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