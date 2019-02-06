06 Şubat 2019, Çarşamba
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TRABZON MAÇINA YETİŞMEYECEK
Sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen Mariano'nun Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu bildirildi. Fernando ve Sinan Gümüş de cezaları nedeniyle hafta sonunda forma giyemeyecek.
Mariano bonuslarını talep etti
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Marıano'nun menajeri Galatasaray'ın kapısına dayandı.
17. hafta'da oynanan Sivasspor maçında oyuncusunun 40. kez G.Saray formasını giydiğini belirterek, 250 bin euro'luk bonus ödemesinin yapılmasını talep etti. Devler Ligi için 250 bin euro'luk prim ödemesinin ne zaman yapılacağını da sorguladı.
TRABZON MAÇINA YETİŞMEYECEK
Sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen Mariano'nun Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu bildirildi. Fernando ve Sinan Gümüş de cezaları nedeniyle hafta sonunda forma giyemeyecek.
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