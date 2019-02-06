06 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Mariano bonuslarını talep etti

Mariano bonuslarını talep etti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Marıano'nun menajeri 'ın kapısına dayandı.

17. hafta'da oynanan maçında oyuncusunun 40. kez G.Saray formasını giydiğini belirterek, 250 bin euro'luk bonus ödemesinin yapılmasını talep etti. Devler Ligi için 250 bin euro'luk prim ödemesinin ne zaman yapılacağını da sorguladı.

TRABZON MAÇINA YETİŞMEYECEK

Sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen 'nun maçında oynamasının zor olduğu bildirildi. ve de cezaları nedeniyle hafta sonunda forma giyemeyecek.
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