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Gomis durmuyor
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 05.02.2019
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis gollerine devam ediyor.
Galatasaray'da bir sezonda attığı 32 golle en skorer yabancı olan Gomis, Suudi Arabistan'ı da sallıyor. Al Hilal'in yıldızı, takımının Al Fateh'i 3-1 yendiği maçta 2 gol atarak yıldızlaştı. Fransız golcü bu sezon 19 maçta 15 gol atıp, 3 asist yaptı.
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