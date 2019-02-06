06 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Gomis durmuyor

Gomis durmuyor
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 05.02.2019

'ın eski golcüsü Bafetimbi gollerine devam ediyor.

'da bir sezonda attığı 32 golle en skorer yabancı olan , 'ı da sallıyor. Al Hilal'in yıldızı, takımının Al Fateh'i 3-1 yendiği maçta 2 gol atarak yıldızlaştı. Fransız golcü bu sezon 19 maçta 15 gol atıp, 3 asist yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Diagne Terimin Mitroglou yönetimin Diagne Terim'in Mitroglou yönetimin
Flaş yorum: Fatih Terimin hedefi Avrupaymış Flaş yorum: "Fatih Terim'in hedefi Avrupa'ymış"
Fatih Terimden oyunculara sert uyarı Fatih Terim'den oyunculara sert uyarı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör