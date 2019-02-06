06 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Eboue scout ekibine katıldı

Eboue scout ekibine katıldı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 Giriş Tarihi: 05.02.2019

'ın eski yıldızı artık sarı kırmızılı ekip için genç yetenek izliyor.

Sarı-kırmızılı formayla taraftarın gönlünde taht kuran, futbolu bıraktıktan sonra ise zor günler geçiren , ülke basınına konuştu. Fildişi Sahili'nin yıldızı, "Artık için 'da oyuncu izliyorum" diye konuştu.

ÇOCUKLARIMI ÖZLÜYORUM

Eboue, geçirdiği zor günlerde arkadaşlarından maddi manevi hiçbir destek görmediğini söyledi. Uzun zamandır çocuklarını görmediğini aktaran Eboue, "Çok üzülüyorum, canım çok yanıyor" ifadesini kullandı.
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