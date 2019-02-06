06 Şubat 2019, Çarşamba
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ÇOCUKLARIMI ÖZLÜYORUM
Eboue, geçirdiği zor günlerde arkadaşlarından maddi manevi hiçbir destek görmediğini söyledi. Uzun zamandır çocuklarını görmediğini aktaran Eboue, "Çok üzülüyorum, canım çok yanıyor" ifadesini kullandı.
Eboue scout ekibine katıldı
Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 Giriş Tarihi: 05.02.2019
Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue artık sarı kırmızılı ekip için genç yetenek izliyor.
Sarı-kırmızılı formayla taraftarın gönlünde taht kuran, futbolu bıraktıktan sonra ise zor günler geçiren Emmanuel Eboue, ülke basınına konuştu. Fildişi Sahili'nin yıldızı, "Artık Galatasaray için Afrika'da oyuncu izliyorum" diye konuştu.
ÇOCUKLARIMI ÖZLÜYORUM
Eboue, geçirdiği zor günlerde arkadaşlarından maddi manevi hiçbir destek görmediğini söyledi. Uzun zamandır çocuklarını görmediğini aktaran Eboue, "Çok üzülüyorum, canım çok yanıyor" ifadesini kullandı.
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