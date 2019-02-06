06 Şubat 2019, Çarşamba
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BAŞAKŞEHİR'İ 4-1'LE ELEDİ
Kupada üçüncü turdan itibaren mücadele eden Hatayspor, Erok ve Fethiye'yi eleyerek 5. tura yükseldi. Ardından Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlı ekip, Başakşehir'i de (0-1 ve 4-1) kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı.
Cezası bitiyor
Kupa beyi sahnede
Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 Giriş Tarihi: 05.02.2019
Galatasaray bugün saato 20.30'da Hatayspor'u sahasında konuk edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nı 17 kez müzesine götürerek bu alanda zirvede olan Galatasaray, çeyrek finalde Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u ağırlıyor. Saat 20.30'da başlayacak müsabaka A2'den naklen yayınlanacak. Teknik direktör Fatih Terim'in yedek isimlere şans vermesi bekleniyor. Ayrıca sakatlığı geçen Emre Akbaba'nın da uzun bir aradan sonra kulübede olması bekleniyor.
BAŞAKŞEHİR'İ 4-1'LE ELEDİ
Kupada üçüncü turdan itibaren mücadele eden Hatayspor, Erok ve Fethiye'yi eleyerek 5. tura yükseldi. Ardından Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlı ekip, Başakşehir'i de (0-1 ve 4-1) kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı.
Cezası bitiyor
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