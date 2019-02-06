06 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Kupa beyi sahnede

Kupa beyi sahnede
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 Giriş Tarihi: 05.02.2019

bugün saato 20.30'da Hatayspor'u sahasında konuk edecek.

'nı 17 kez müzesine götürerek bu alanda zirvede olan , çeyrek finalde 1. Lig ekibi Hatayspor'u ağırlıyor. Saat 20.30'da başlayacak müsabaka A2'den naklen yayınlanacak. Teknik direktör 'in yedek isimlere şans vermesi bekleniyor. Ayrıca sakatlığı geçen Emre Akbaba'nın da uzun bir aradan sonra kulübede olması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'İ 4-1'LE ELEDİ

Kupada üçüncü turdan itibaren mücadele eden Hatayspor, Erok ve Fethiye'yi eleyerek 5. tura yükseldi. Ardından Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlı ekip, Başakşehir'i de (0-1 ve 4-1) kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı.
Cezası bitiyor
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Diagne Terimin Mitroglou yönetimin Diagne Terim'in Mitroglou yönetimin
Flaş yorum: Fatih Terimin hedefi Avrupaymış Flaş yorum: "Fatih Terim'in hedefi Avrupa'ymış"
Fatih Terimden oyunculara sert uyarı Fatih Terim'den oyunculara sert uyarı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör