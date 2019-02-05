Asıl değişim Temmuzda

Ara transfer döneminde Serdar Aziz, Rodrigues, Ozan’ı gönderenv e Eren’i kadro dışı bırakan Galatasaray, Temmuz’da da Feghouli, Belhanda, Maarino, Maicon ve Fernando için gelen teklifleri değerlendirecek. Igor Tudor’un ratnsferleri temizlenecek...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasım ayında yaptığı açıklamada taraftarlara mesaj vermiş ve 'Büyük bir değişim yaşanacak' demişti. Nitekim, Terim'in raporu doğrultusunda Ocak ayı transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Ozan Kabak ile yollarını ayırdı. Terim, golcü oyuncusu Eren Derdiyok'u ise kadro dışında bıraktı.



Yaş ve performans orantısızlığı



Cimbom'da asıl değişimin Temmuz ayında yani lig bittikten sonra yaşanacağı belirtildi. Buna göre Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Mariano, Maicon ve Fernando'ya gelen teklifler değerlendirilecek. Yönetim, yaş ve performans ortalamasını beğenmediği isimlerle yolları ayırmayı planlıyor.



Yönetim sezon sonunu bekliyor



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in br başka hedefi ise Igor Tudor yönetiminde transfer edilen oyuncularla vedalaşmak... Tecrübeli teknik adamın yeni sezona bu isimlerle girmek istemediği biliniyor. Feghouli ve Belhanda'ya Arap ülkelerinden transfer teklifi geliyor ancak yönetim sezon sonunu bekliyor.