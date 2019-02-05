05 Şubat 2019, Salı

GALATASARAY

Asıl değişim Temmuz'da

Asıl değişim Temmuzda
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.02.2019

Ara transfer döneminde , Rodrigues, Ozan’ı gönderenv e Eren’i kadro dışı bırakan Galatasaray, ’da da Feghouli, , Maarino, Maicon ve için gelen teklifleri değerlendirecek. Igor ’un ratnsferleri temizlenecek...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasım ayında yaptığı açıklamada taraftarlara mesaj vermiş ve 'Büyük bir değişim yaşanacak' demişti. Nitekim, Terim'in raporu doğrultusunda Ocak ayı transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar , Garry Rodrigues ve Ozan Kabak ile yollarını ayırdı. Terim, golcü oyuncusu 'u ise kadro dışında bıraktı.

Yaş ve performans orantısızlığı

Cimbom'da asıl değişimin ayında yani lig bittikten sonra yaşanacağı belirtildi. Buna göre Sofiane Feghouli, Younes , Mariano, Maicon ve 'ya gelen teklifler değerlendirilecek. Yönetim, yaş ve performans ortalamasını beğenmediği isimlerle yolları ayırmayı planlıyor.

Yönetim sezon sonunu bekliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in br başka hedefi ise Igor yönetiminde transfer edilen oyuncularla vedalaşmak... Tecrübeli teknik adamın yeni sezona bu isimlerle girmek istemediği biliniyor. Feghouli ve Belhanda'ya Arap ülkelerinden transfer teklifi geliyor ancak yönetim sezon sonunu bekliyor.

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