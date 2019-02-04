Defansın yeni lideri!

Mitroglou ve Luyindama takımı tanımamalarının da etkisiyle ilk maçlarında varlık gösteremezken Marcao'nun yükselişi sürüyor.

Galatasaray'da 3. Maçına çıkan Brezilyalı stoper ortaya koyduğu futbolla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bu arada Marcao, dün eşi ve kızıyla gezdiği Sultanahmet'e hayran kaldı.



Kötü oynadık!

Alanya maçının başarılı isimlerinden Marcao, karşılaşma sonrası öz eleştiri yapmayı da ihmal etmedi. Brezilyalı futbolcu, "Bu zamana kadar hep iyi oynayan bir takım vardı. Alanya karşısında bu zamana kadar oynadığımız şekilde oynadığımızı düşünmüyorum. Ama önümüzde çok zorlu maçlar var, artık onlara odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.



Oklar yukarı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar hisseleri cuma akşamı yüzde 1.34 yükselerek 1.51 liradan kapandı. Kısa ve orta vadeli trendleri yukarı görünen hisselerin, Galatasaray'ın puan kaybından sonra bugün nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.



Avrupa'da ilk ikiye girdi

Galatasaray'ın transferin son günlerinde 3 flaş transfer yapması hisselerinin uçmasını sağladı. Şampiyonluk beklentilerini yükselten sarı-kırmızılı ekip, ocak ayında yatırımcılarına borsada en fazla kazandıran kulüpler arasına girmeyi başardı. Juventus, Avrupa'da yüzde 32 ile en fazla kazandıran kulüp olurken yüzde 23 ile onu Galatasaray izledi. Borussia Dortmund da yatırımcılarına 1 ay içerisinde yüzde 12 kazandırdığı kaydedildi.