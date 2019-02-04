05 Şubat 2019, Salı
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Galatasaray, savunma oyuncusu Maicon'un Al-Nassr Saudi kulübüne transferi için KAP'a açıklama yaptı.
Maicon Al-Nassr'a kiralandı
Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 Giriş Tarihi: 04.02.2019
Galatasaray, Maicon'un 1.5 yıllığına Al-Nassr'a kiralandığını borsaya bildirdi. Maicon için 1.7 milyon euro peşin bedel ödenecek ve Maicon'un maaşı Al-Nassr tarafından karşılanacak.
Galatasaray, savunma oyuncusu Maicon'un Al-Nassr Saudi kulübüne transferi için KAP'a açıklama yaptı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama...
''Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir.''
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