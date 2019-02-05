05 Şubat 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaraylı Diagne Trabzonspor'a bileniyor

Galatasaraylı Diagne Trabzonspora bileniyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Diagne, Pazar akşamı Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maçında ilk 11’de forma giyecek.

Galatasaray'da herkes Kasımpaşa'dan 10 milyon euro'ya transfer edilen Mbaye Diagne'yi bekliyor. Kasımpaşa'da forma giyerken kupa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 17 Ocak'tan bu yana forma giymeyen Senegalli golcünün, Hatay maçıyla cezası sona erecek. Terim, Diagne'yi İtalyan kondisyoner Bartali'ye emanet etti.

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