03 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Taraftardan tam destek

Taraftardan tam destek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Bu sezon tüm deplasmanlarda yerini alan Galatasaray taraftarı, Alanya'da da iş başındaydı.

Bu sezon tüm deplasmanlarda yerini alan G.Saray taraftarı, Alanya'da da işbaşındaydı. Sarı-kırmızılılar, beraberlikle sonuçlanan maçta yerini alırken, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Galatasaray taraftarları, karşılaşma boyunca takımlarına büyük destek verdi.

YALNIZ BIRAKMADILAR
Sarı-kırmızılıların zorlu Alanyaspor deplasmanında yönetim kurulundan 3 isim vardı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile yöneticilerden Mahmut Recevik ve Özgür Savaş Özüdoğru, stattaki yerini aldı.

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