03 Şubat 2019, Pazar
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Bu sezon tüm deplasmanlarda yerini alan G.Saray taraftarı, Alanya'da da işbaşındaydı. Sarı-kırmızılılar, beraberlikle sonuçlanan maçta yerini alırken, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Galatasaray taraftarları, karşılaşma boyunca takımlarına büyük destek verdi.
Taraftardan tam destek
Giriş Tarihi: 02.02.2019
Bu sezon tüm deplasmanlarda yerini alan Galatasaray taraftarı, Alanya'da da iş başındaydı.
Bu sezon tüm deplasmanlarda yerini alan G.Saray taraftarı, Alanya'da da işbaşındaydı. Sarı-kırmızılılar, beraberlikle sonuçlanan maçta yerini alırken, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Galatasaray taraftarları, karşılaşma boyunca takımlarına büyük destek verdi.
YALNIZ BIRAKMADILAR
Sarı-kırmızılıların zorlu Alanyaspor deplasmanında yönetim kurulundan 3 isim vardı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile yöneticilerden Mahmut Recevik ve Özgür Savaş Özüdoğru, stattaki yerini aldı.
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