03 Şubat 2019, Pazar

BASKETBOL

Cimbom rahatladı

Cimbom rahatladı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Bahçeşehir Koleji'ni 88-73 yenen Galatasaray, iki maç sonra kazandı.

Bahçeşehir Koleji'ni 88-73 yenen Galatasaray, iki maç sonra kazandı. Tofaş ise İBB'yi 87-82 mağlup etti. Bugün: 13.00: F.Bahçe- T. Telekom, 15.15: Banvit-Gaziantep, 17.30: Sakarya-B.Çekmece.

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