Galatasarayda hasar büyük

Yeni transferleri ile çıktığı maçta 2 puan bırakan Galatasaray, zirve yarışında ağır yara aldı. Aslan, Trabzon sınavı öncesi de 2 oyuncusundan yoksun kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılılar, yeni transferleriyle çıktığı karşılaşmada 2 puan bıraktı. Zirve yarışında yara alan Aslan, bu deplasmanda yalnızca puan bırakmadı, iki önemli oyuncusundan da oldu. Sarı-kırmızılılarda Alanya'ya karşı forma giyen isimlerden Fernando ve Sinan, gördükleri sarı kartlarla ligin 21. haftasında oynanacak zorlu Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.



FEGHOULI YETMEDİ



Ligde üst üste Sivas, Ankaragücü ve Göztepe'yi deviren Galatasaray, Alanya beraberliğiyle 3 maçlık galibiyet serisini bozdu. Aslan'ın beraberlik golünü atan Feghouli'nin performansı da kaybı önleyemedi. Son haftalarda çıkışa geçen Cezayirli, takımını yenilgiden kurtaran isim olarak öne çıktı. Bu arada Feghouli, ligdeki son 4 maçta iki kez fileleri havalandırırken, daha önce forma giydiği 26 karşılaşmada da aynı gol sayısına ulaşmıştı.



CİMBOM'DA 3 DEĞİŞİKLİK



Ligin 20. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, farklı bir 11'le sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçının kadrosundan 3 ismi yedeğe çekti. Maicon, Selçuk ve Sinan'ı kesen tecrübeli hoca, cezası sona eren Belhanda ile yeni transferler Mitroglou ve Luyindama'ya forma verdi.



ALANYA'DAN FARKLI 11



Alanya, Galatasaray sınavına zorunlu değişiklikle çıktı. A.Gücü'ne karşı forma giyen Merih, Sassuolo'ya transfer olurken, Cenk de sakatlığı nedeniyle sahaya yoktu. Güney ekibi, bu iki ismin yerine Baiano ve Djalma'yla sahaya çıktı.