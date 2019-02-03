03 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan Terim ailesine geçmiş olsun mesajı

G.Saraydan Terim ailesine geçmiş olsun mesajı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.02.2019

, takımının 'in babası için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübü, takımının 'in babası için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle 'da hastaneye kaldırılan Talat Terim'in yoğun tedavi sürecinin devam ettiği belirtilerek, "Sayın hocamıza ve Terim ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Talat Terim'e acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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