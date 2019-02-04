Performansları yükselecek
Alanyaspor deplasmanında Galatasaraylı oyuncular hayal kırıklığı yarattı. Terım, Alanya maçını mercek altına alacak.
Belhanda, ligde bu sezon ilk isabetli şutunu çekti ama onda da sonuca ulaşamadı. Mariano'nun sakatlanmasından sonra sağa geçen Martin Linnes, girdiği 15 ikili mücadelenin 11 tanesini kaybetti. Yüzde 26.7 başarı istatistiğinde kaldı. Belhanda 5, Ömer 3 ve Feghouli'nin de 1 ortası boşa gitti. G.Saray 10 ortasında 0 çekti. Ömer Bayram'ın forma giydiği 12 maçta Galatasaray sadece 3 galibiyet alabildi. Terim'in bu rakamların ışığında oyuncuları uyarmaya hazırlandığı ifade edildi.
Terim'e geçmiş olsun mesajı
Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in babası Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle Adana'da hastaneye kaldırılan Talat Terim'in yoğun tedavi sürecinin devam ettiği belirtilerek, "Sayın hocamıza ve Terim ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Talat Terim'e acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.
Babası yoğun bakımda
Terim, Alanya maçının hemen ardından babasının yanına giderken Talat Terim'in yoğun bakıma alındığı belirtiliyor.
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