03 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Dertlasman!

Dertlasman!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Djalma çok uzaklardan muazzam bir aşırtma ile Alanyaspor’u öne geçirdi ile cevap veren Cimbom, bu sezon deplasmanda 16. puanını bıraktı.

Transfer şampiyonu Galatasaray, Alanya deplasmanında şok yaşadı. İlk yarının son saniyelerinde Djalma, çok uzaklardan dillere destan bir aşırma ile Muslera'yı avladı. Aslan, 52'de ile eşitlese de devamını getiremedi. Yeni isimler Luyindama ve Mitroglou vasattı. Lider bugün Akhisar'ı yenerse, puan farkı 8'e çıkacak.

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