Dertlasman!

Djalma çok uzaklardan muazzam bir aşırtma ile Alanyaspor’u öne geçirdi Feghouli ile cevap veren Cimbom, bu sezon deplasmanda 16. puanını bıraktı.

Transfer şampiyonu Galatasaray, Alanya deplasmanında şok yaşadı. İlk yarının son saniyelerinde Djalma, çok uzaklardan dillere destan bir aşırma ile Muslera'yı avladı. Aslan, 52'de Feghouli ile eşitlese de devamını getiremedi. Yeni isimler Luyindama ve Mitroglou vasattı. Lider Başakşehir bugün Akhisar'ı yenerse, puan farkı 8'e çıkacak.