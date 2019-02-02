02 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'in babası Talat Terimyoğun bakımda

Fatih Terimin babası bakımda
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 Giriş Tarihi: 02.02.2019

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda ile 1-1 beraber kalan Galatasaray'ın teknik patronu , bir süredir tedavi gördüğü hastanede ünitesine alınan babası  için 'ya hareket etti.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığının artması sonucu 'da tedavi gördüğü özel hastanede ünitesine alınan Galatasaray Teknik Direktörü 'in babası 'in tedavisi sürüyor.

karşılaşması öncesi kente gelerek babasının yanında olan Fatih Terim, maçı öncesi de geldiği kentten karşılaşmaya takımının başında çıkmak için ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısına katılmayan Terim, stattan ayrıldıktan sonra Adana'ya doğru yola çıktı. Terim'in babasının durumununu ciddiyetini koruduğu belirtildi.

"DAYAN DEDEM"

Fatih Terim'in kızları Çetin sosyal medya hesabından, '' paylaşımında bulunurken, ise paylaştığı bir fotoğraftara 'Dua' yazdı.

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