Fatih Terim'in babası Talat Terimyoğun bakımda
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 beraber kalan Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alınan babası Talat Terim için Adana'ya hareket etti.
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığının artması sonucu Adana'da tedavi gördüğü özel hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in tedavisi sürüyor.
Göztepe karşılaşması öncesi kente gelerek babasının yanında olan Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi de geldiği kentten karşılaşmaya takımının başında çıkmak için ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısına katılmayan Terim, stattan ayrıldıktan sonra Adana'ya doğru yola çıktı. Terim'in babasının durumununu ciddiyetini koruduğu belirtildi.
"DAYAN DEDEM"
Fatih Terim'in kızları Merve Terim Çetin sosyal medya hesabından, 'Dayan Dedem' paylaşımında bulunurken, Buse Terim ise paylaştığı bir fotoğraftara 'Dua' yazdı.
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