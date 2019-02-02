Galatasarayda tek hedef 3 puan

Yeni transferlerle güçlenen Galatasaray bugün Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Terim “Konsantrasyon” dedi. Hedef Akdeniz’den galibiyetle dönmek.

Ligde 'şampiyon' unvanını korumak isteyen Galatasaray 20. hafta maçında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. 19.00'daki mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Haftaya Başakşehir'in 6 puan gerisinde giren Cimbom'da tek hedef 3 puan. Teknik direktör Fatih Terim oyuncularıyla yaptığı toplantıda konsantrasyon istedi. İmparator puan kaybına tahammüleri olmadığını anlattı.





ALTINCI RANDEVU



Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu maçların tamamını kazandı. Cimbom bu karşılaşmalarda 19 gol kaydederken, turuncuyeşilliler ise 5 kez bu sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, Alanyaspor'u 6-0'lık skorla yenmişti. Sergen Yalçın ve öğrencilerinin hedefi de Aslan'ı puansız göndermek.



COŞKULU KARŞILAMA



Galatasaray'a Alanya'da büyük ilgi vardı. Sarı-kırmızılı kafile, Akdeniz'e ayak bastığı anda yer yerinden oynadı. Yeni transferler Mitroglou, Luyindama, Marcao'ya tezahüratlar yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim de "İmparator" tezahüratlarıyla karşılandı.



MITROGLOU 11'DE



Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim son 2 günde transfer edilen Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama'yı Alanya'ya götürdü. İmparator'un Yunan forvet Mitroglou'na ilk 11'de şans vereceği öğrenildi. Kongolu Luyindama'nın ise karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.



MAÇ ÖNÜ NOTLARI



BELHANDA'NIN CEZASI BITTI

*Ankaragücü maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Faslı yıldız, Göztepe deplasmanında oynamamıştı. Bugün Alanyaspor'a karşı 11'e dönüyor.



AKBABA VE NAGATOMO YOK

* Cimbom'da Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Yuto Nagatomo da dün Japonya formasıyla Asya Kupası finalinde oynadı.



ASLAN'DA 3 İSİM SINIRDA

* Galatasaray'da Sinan Gümüş, Mariano Filho ve Fernando Reges sarı kart sınırında. Cezalı duruma düşerlerse Trabzonspor'a karşı oynamayacaklar.



MBAYE DIAGNE CEZALI

* Cimbom'un yeni transferinen Kasımpaşa'da aldığı 4 maçlık ceza sürüyor. Bugünkü Alanyaspor maçında yok. Ligde haftaya formasına kavuşacak.



ULUSOY İLE KAZANIYOR

* Maçın hakemi Alper Ulusoy, 6 kez Galatasaray maçında düdük çaldı. Cimbom bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı. 1'er yenilgi ve beraberliği var.