02 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Eren Derdiyok 15 Şubat'ı bekliyor

Eren Derdiyok 15 Şubatı bekliyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Fatih Terim tarafından teknik kararla kadro dışı bırakılan , transfer süreci boyunca istediği teklifleri alamadı.

30 yaşındaki forvet gözünü, transfer pencerisinin açık olduğu İsviçre'ye çevirdi. İsviçre'de transfer 15 Şubat'a kadar açık. Eren de Sion ile Galatasaray'ın anlaşmasını bekliyor. Eren, Sion'un hocası ile buluşacak.

POTADA RAKİP BAHÇEŞEHİR

Erkekler Basketbol Ligi'nde Galatasaray bugün 17.30'da Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Her iki takımın da 8'er galibiyeti, 7'şer mağlubiyeti bulunuyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi 83-78'lik skorla Bahçeşehir Koleji kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar bugün kazanıp rakibinin üzerine çıkmak istiyor.

BLMA İLE EŞLEŞTİ

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women'da son 8'e kalmıştı. Sarı-kırmızılıların rakibi belli oldu. Cimbom, BLMA ile eşleşti. İlk maç 14 Şubat'ta Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak. Bu maçın rövanşı 21 Şubat'ta Palais des Sports'ta. Aslan'ın hedefi Avrupa'da kupayı kazanmak.

SON İDMANI YAPTI

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. İdman dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 dar alanda paslaşma antrenmanı gerçekleşti. Çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle bitti.

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