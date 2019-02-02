Galatasaraylı Mitrogloudan taraftara mesaj

“Atacağım gol sayısı hakkında asla bir yorumda bulunmam” diyen Yunan forvet: Önemli olan kazanmak ve sezon sonunda şampiyon olmak.

Marsilya'dan kiralanan Kostas Mitroglou, Galatasaray'a faydalı olabilmek için her şeyi yapacağından herkesin emin olmasını istedi. Yunan forvet, "Bu büyük kulüp için oynamak benim için zevk olacak. Buraya geldiğimden dolayı insanların çok mutlu olduğunu gördüm. Bu da benim için çok özel bir duygu. Burada oynayan birçok oyuncuyu ve kulübün çok büyük bir tarihe sahip olduğunu biliyorum. Ateşli taraftarlarla ilgili de bilgim vardı. Galatasaray'ı çok seviyorum" diye konuştu.

TERİM ÇOK BÜYÜK İSİM



Hedefinin kaç gol olduğu konusunda, "Atacağım gol sayısı hakkında asla bir yorumda bulunmayacağım. Gol atmak çok önemli ama daha önemli olan kazanmak ve sezon sonunda şampiyon olmak" diyen Mitroglou, "Fatih Terim çok büyük bir isim. Ona büyük saygı duyuyorum. Bu ülkede onu herkesin sevdiğini düşünüyorum. Çok önemli bir kariyere sahip. Onunla çalışacak olmaktan çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

TARAFTAR BULUTLARDA!



Diagne, Mitroglou ve Luyindama transferleri sarı-kırmızılı taraftarları mest etti. İşte sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar:



# Hocam gülüyor, Kara Mambam (Luyindama) gülüyor, bizler gülüyoruz.

# Tanrı düşmanlarımıza merhamet etsin çünkü Diagne etmeyecek.

# Galatasaray taraftarı yeniden mutlu, huzurlu ve umutlu.

# Söz sırası taraftarda, haydi büyük Galatasaray taraftarı stokları bitiriyoruz.

# Yakında Galatasaray düşmanlarının sıkça üzerinde tartışacağı konular belli oldu: Yabancı sınırı, istiklal marşı, altyapı, evlatlar.



KOŞMUYOR, SAVUNMUYOR!



Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia, Mitroglou'nun ayrılmak ile en doğru kararı verdiğini belirtti. Garcia, "Balotelli de takıma katıldı. İkisi de aynı profilde oyuncu. Forma şansı daha da azalacaktı. Mitroglou, koşan ve savunan bir oyuncu yapısında değil. Bu takımda üstündeki formasını terleten oyunculara ihtiyacımız var" dedi.



ELiMDEN GELENi YAPACAGIM



Kasımpaşa'dan 10 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Mbaye Diagne, Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Senegalli forvet, "Transferimde katkısı olanlara çok teşekkür ediyorum. Bu büyük kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.



DENİZLİ: "BAŞARILI OLUR"



Diagne'nin Kasımpaşa'daki hocası Mustafa Denizli, golcü futbolcunun Galatasaray'da başarılı olacağını söyledi: "Mbaye Diagne, ligin en golcü futbolcusu. Kasımpaşa'ya geldiği günden bu yana çok iyi bir grafik gösterdi. Kasımpaşa'da daha az taraftara oynuyordu ama Galatasaray'da beklentiler çok fazla. Gözlemlerime göre bu tip atmosferlere alışkın bir futbolcu. Diagne, kendi içinde bir baskı yaşamazsa Galatasaray'da mutlaka başarılı olur."