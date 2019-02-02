02 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Ümit Davala: Beklediğimiz Galatasaray sahada değildi

Beklediğimiz G.Saray sahada değildi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Yardımcı Antrenörü , ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İstedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirten Davala, ''Bugün beklediğimiz Galatasaray sahada değildi. Bu kadar fazla top kaybı yapan Galatasaray beraberlikle ayrıldı, üzülüyoruz tabii ki.'' diye konuştu.

'in 20'nci haftasında Aytemiz sahasında 'ı ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yardımcı antrenörü , karşılaşmayı değerlendirdi.

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''Bugün beklediğimiz Galatasaray sahada değildi'' diyerek sözlerine başlayan Davala, ''Bu kadar fazla top kaybı yapan Galatasaray beraberlikle ayrıldı, üzülüyoruz tabii ki. 1 günlük antrenmanla sahaya çıkan yeni oyuncularımız var, uyum sorunu yaşadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sergileyemedik, ikinci yarıda biraz toparlandık ama olmadı.'' ifadelerini kullandı.

Maçın hakemi Alper Ulusoy'u eleştiren genç hoca, ''Bir parantez de hakeme açmak istiyorum. Maçın sonuna 4 puan ekledi ama hakkı bu değildi, en az 6-7 dakikaydı. Zaten uzatmada da oyun durdu. 3. dakikanın 40. saniyesinde de oyunu bitirdi. Bilmiyorum acaba acelesi mi vardı? Sonuçta buradan 2 puan kaybıyla ayrılıyoruz.'' dedi.

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