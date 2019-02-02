Ümit Davala: Beklediğimiz Galatasaray sahada değildi
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İstedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirten Davala, ''Bugün beklediğimiz Galatasaray sahada değildi. Bu kadar fazla top kaybı yapan Galatasaray beraberlikle ayrıldı, üzülüyoruz tabii ki.'' diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ümit Davala, karşılaşmayı değerlendirdi.
Bu haberi de okudularSüper Lig puan durumu - Galatasaray Alanya'da ağır yaralı! İşte yeni puan durumu...
''Bugün beklediğimiz Galatasaray sahada değildi'' diyerek sözlerine başlayan Davala, ''Bu kadar fazla top kaybı yapan Galatasaray beraberlikle ayrıldı, üzülüyoruz tabii ki. 1 günlük antrenmanla sahaya çıkan yeni oyuncularımız var, uyum sorunu yaşadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sergileyemedik, ikinci yarıda biraz toparlandık ama olmadı.'' ifadelerini kullandı.
Maçın hakemi Alper Ulusoy'u eleştiren genç hoca, ''Bir parantez de hakeme açmak istiyorum. Maçın sonuna 4 puan ekledi ama hakkı bu değildi, en az 6-7 dakikaydı. Zaten uzatmada da oyun durdu. 3. dakikanın 40. saniyesinde de oyunu bitirdi. Bilmiyorum acaba acelesi mi vardı? Sonuçta buradan 2 puan kaybıyla ayrılıyoruz.'' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!