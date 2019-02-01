01 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS maçı ne zaman? Süper Lig...

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.02.2019

'in 20. haftasında ile karşı kaşıya geliyor. Lig'in ikinci yarısında galibiyetlerle başlayan sarı kırmızılı ekip Alanyaspor karşısında da galibiyeti hedefliyor. yönetimindeki Alanyaspor ise ligin ilk yarısında yenildikleri rakiplerini yenmek istiyor. Devre arası döneminde coşan ve 6 önemli futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray da ikinci yarıda yakaladığı çıkışı Alanyaspor maçında devam ettirmek istiyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

, 'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geride kalan 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 35 puan toplayan sarı-kırmızılılar, haftaya lider 'in 6 puan gerisinde girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanmıştı.

Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Yeni transferlerin durumu

Galatasaray'ın transferin son günü açıkladığı 3 futbolcudan ikisi müsabakada görev alabilecek. Sarı-kırmızılı kulüp, ara döneminin son gününde 'dan Mbaye Diagne, Fransa'nın Marsilya takımından Konstantinos Mitroglou ve Belçika temsilcisi Standard Liege'den Christian Luyindama'yı renklerine bağladı.

Lisansları çıkarılan 3 futbolcudan Mitroglou ile Luyindama, 'in görev vermesi durumunda Aytemiz Alanyaspor'a karşı sahaya çıkabilecek.

Diagne ise Kasımpaşa'dan kalan cezası nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Galatasaray'da iki eksik

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına iki eksikle çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda, Japonya ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan da müsabakada görev almayacak.

Üç futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da üç futbolcu sınırında bulunuyor. ile Brezilyalı oyuncular Mariano Filho ve Fernando Reges, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada iç sahadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

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